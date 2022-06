Juan Marín habla de los dirigentes de Vox y se queda a gusto al referirse a Ortega Smith

Al ser preguntado por si cree que el candidato del PP, Juanma Moreno, pactará con Vox para ser presidente, Marín lo ha tenido claro: “Va a querer ser presidente y contará con los escaños que necesite para serlo. No creo que dude en el momento en el que esa ecuación sea necesaria”.

“Eso el señor Abascal, la señora Olona y el señor Santi...cómo se llama este hombre... No me acuerdo, perdón, Ortega Smith”, ha asegurado. Àngels Barceló le ha dicho que Santi es Abascal. “Exacto, me parece hasta más racional que el señor Ortega Smith. Y ya les estoy dando mucha coba”, ha reaccionado Marín.