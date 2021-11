Juan Marín se niega a dimitir: "Me parece una estupidez presentar un Presupuesto con recortes"

Un día después de que se filtrase la grabación en la que el vicepresidente andaluz, Juan Marín, aseguraba en una reunión con su grupo político (Cs) que no interesaba aprobar unos presupuestos en año electoral, el político ha dado explicaciones en el mismo medio que dio la exclusiva. Marín se ha ratificado en los micrófonos de la Cadena SER de forma rotunda y tajante y, además, no dimitirá.

La periodista Angels Barcelò ha arrancado la entrevista con una pregunta clara. ¿Hoy al Gobierno andaluz le conviene tener presupuestos en año electoral? Marín ha respondido que “por supuesto que sí”, a pesar de que el audio dejaba entrever que en verano esa no era la opinión del vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Juan Marín se ha defendido esgrimiendo que en aquel momento no contaban con el fondo extraordinario por el covid para 2022 y que aprobar unas cuentas con tijeretazo incluido supondría poner “una alfombra roja” a su “adversario político”: el PSOE de Andalucía. ”¿Usted qué pretende que le ponga una alfombra roja al partido socialista en Andalucía para que vuelva a la corrupción?”, ha detallado.

“No tengo que buscar excusas ningunas. Me ratifico en todo lo que dice [el audio]. Me parece una estupidez presentar un Presupuesto con recortes”, ha asegurado Marín, esgrimiendo que en julio la previsión de financiación era muy diferente a la de septiembre, cuando sí se presentó el proyecto de las cuentas andaluzas. “Si no fuera por la llegada de fondos europeos en septiembre no sería posible un Presupuesto”, ha explicado.

Cargas contra PSOE y Vox

Juan Marín ha rechazado que hubiese un interés partidista o electoral en los argumentos que dio a su grupo y que han sido filtrados. De hecho, el vicepresidente andaluz ha asegurado que se agotará la legislatura y no habrá un adelanto electoral. “Tener que prorrogar unos presupuestos ya estaba en la hoja de ruta”, ha sostenido, defendiendo que está orgulloso de su gestión.

A su juicio, ir a elecciones es algo que le interesa a Vox, puesto que “el señor Abascal tiene mucha prisa”, antes de que se produzca un hipotético desgaste de en las encuestas. De la misma forma, Marín ha cargado contra el PSOE afirmando que nunca han querido negociar realmente unas cuentas de PP y Cs.

Con todo, en la grabación, Marín mostraba una posición muy distinta sobre la utilidad de las cuentas: ″¿En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más”.