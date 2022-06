Juan Marín hace algo poco habitual al hablar así de Teresa Rodríguez

Juan Marín, el vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato de Ciudadanos a los comicios del 19-J ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER este miércoles. En una entrevista en la que ha analizado la situación que atraviesa la formación de cara a las elecciones autonómicas, Marín ha protagonizado un gesto poco habitual al hablar de una de sus adversarias políticas.

El político de la formación naranja se ha referido a la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, tras un irónico momento en el que ha aludido a uno de los momentos más comentados del último debate electoral en Canal Sur, cuando le preguntó a la candidata de Vox, Macarena Olona, si sabía hacer torrijas.

En la entrevista en ‘Hoy por hoy’, Marín ha comentado como mucho sarcasmo “Carlos Arguiñano me llamó ayer y me dijo que en su programa tengo un espacio para hacer los bizcochos, los pasteles y que le mande un tupper a la señora Olona que las quiere probar y, sobre todo, a Teresa [Rodríguez] que es un encanto y para que Kichi [el alcalde de Cádiz] también las pruebe”.

Acto seguido, la directora de ‘Hoy por hoy’, Àngels Barceló, le ha preguntado si “eso es ironía, lo de Teresa”, cuestión que Marín ha negado rotundamente. “No, yo quiero mucho a Teresa Rodríguez, ella lo sabe, es una gran amiga, me parece una mujer que yo no comparto su posición ideológica, pero fiel a sus principios, luchadora y eso me encanta, que la gente defienda aquello en lo que cree”.

Sobre José María González Santos, ‘Kichi’, ha apuntado que “y con el marido, es que tengo una buena amistad, Kichi es un tío para comérselo, es así, después hará lo que haga con la gestión municipal”.

Marín, ¿en Adelante Andalucía?

Barceló ha continuando exponiéndole a Marín que “como usted ha hecho un viaje por distintas fuerzas políticas” a ver “si le voy a acabar viendo en Adelante Andalucía”. En esta línea, Marín ha respondido negando -“no, no, no, no”- explicando que “no es mi estilo, no es mi tipo”.