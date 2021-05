Juan Muñoz, de 'Cruz y raya', revienta: "¿Esto qué es una pandemia o un puñetero negocio?”

El cómico Juan Muñoz ha mostrado su hartazgo en Twitter y ha publicado un vídeo de 37 segundos en el que no ha dejado títere con cabeza. En la publicación ha comparado lo que está viendo en su gira internacional con lo que se vive en Europa con respecto a la pandemia.

El integrante de Cruz y Raya, el exitoso dúo cómico que tuvo con José Mota, está haciendo bolos por el globo terráqueo y en estos momentos está en República Dominicana “haciendo mi gira latinoamericana”.

“Yo ya no sé qué decir, pues lo siento, el que se sienta ofendido que se joda. ¿Esto qué es una pandemia o un puñetero negocio?”, se ha preguntado. El humorista ha contado lo que le ha pasado con unas personas cercanas “que no vale una PCR que sería válida en Estados Unidos y en Europa no vale”.

“Aquí voy a la farmacia compro la vacuna que me da la gana: la Pfizer, la china... y vacunarme mañana si quiero. En Europa como borregos, ¿qué pasa ya hombre?”, ha dicho visiblemente enfadado.

“Estamos hasta las narices de esta pandemia negocio... Solo hay que salir de Europa para darse cuenta de lo que están haciendo con nosotros. ¿Los ingleses se montan el Brexit y ahora hay que vacunarse con su vacuna que supuestamente es la mejor?”, se ha preguntado en Twitter.