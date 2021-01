Juan Muñoz revela el motivo de la separación de 'Cruz y Raya': "Tenía todo lo que necesitaba"

Han sido los protagonistas improvisados de las Navidades y no precisamente por su humor. Juan Muñoz y José Mota, ex miembros del dúo cómico Cruz y Raya, protagonizaron unas duras declaraciones durante las fiestas. Especialmente de parte de Muñoz a Mota, aunque el primero acabó finalmente disculpándose con el cómico.

“Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es”, dijo entonces Muñoz, que solo unos días después rectificó y se disculpó. “Me tomé cuatro copillas de más por el fallecimiento de mi madre, me llamó un periodista y monté en cólera”, señaló.

A pesar de sellar la paz, Muñoz ha seguido tirando del pasado en una entrevista concedida este fin de semana a El Español, donde ha hablado de los motivos que llevaron a la separación de la pareja humorística.

“Éramos como estrellas del pop, no podíamos ni salir a la calle, pero teníamos tanto éxito que no podíamos dejarlo”, ha señalado sobre la fama que vivió gracias a Cruz y Raya. “Ya tenía todo lo que necesitaba para vivir una vida acomodada y tranquila”, ha apuntado.

En sus palabras al mencionado medio, Muñoz ha dejado claro que la decisión de abandonar el dúo fue suya. “Estaba mal, me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Mi hijo tenía 15 años y me había perdido su infancia. La adolescencia no me la quería perder. Y José decidió continuar”, ha sentenciado.

“Al final van pasando unos, van pasando otros, y tú te vas quedando como un icono en el recuerdo de la gente. Estábamos en el estrellato absoluto, pero ya estaba bien. Ahora todo ha cambiado muchísimo”, ha añadido.

El cómico ha aprovechado su presencia mediática para acabar con otro rumor muy extendido sobre él: el consumo de drogas. “Te voy a reconocer que fumaba muchos petas, pero nada más. Y lo dejé, porque todo tiene su momento. Hay que evolucionar”, ha señalado a El Español.

Su independencia en Madrid hizo que saliese más de fiesta de lo que lo había hecho, pero niega su apodo como el Raya, que muchos habían creado dado su nombre en el dúo cómico y los rumores sobre su relación con las drogas. “Salí mucho de fiesta y me lo pasé muy bien, pero me colgaron un sambenito de me cago en la puta. Encima el nombre de Cruz y Raya daba mucho juego para que yo fuese la Raya”, ha aclarado.