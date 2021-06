Juan Naide, el joven que tocó 'Bella Ciao' al lado de Vox: "Me daba rabia no hacer nada"

Juan Naide Juan Naide tocando delante del puesto de Vox en A Coruña.

Durante más de dos horas del pasado sábado, todos los viandantes de la plaza de Lugo de A Coruña escucharon himnos antifascistas que salían de la campana de un saxofón que tocaba Juan Naide, un joven gallego de 28 años. Un día antes, este coruñés recibió la llamada de un amigo en la que le informaba que Vox iba a estar en un puesto en esa plaza de la ciudad. Para mostrar su disconformidad y evitar escenas molestas, decidió plantarse a su lado y tocar las canciones. “Me daba un poco de rabia no hacer nada y no mostrar mi rechazo ante sus ideas dañinas contra personas migrantes u homosexuales. Entonces, pensé que una buena manera sería con la música, que no es violento, porque otras veces se dice que buscan la confrontación para luego usar el victimismo como herramienta de votos. Por eso cogí el saxofón y fui”, explica. Desde las 11:00 hasta las 13:30 estuvo tocando casi ininterrumpidamente, además de un muñeira y una rumba de forma puntual, el Bella Ciao, A las barricadas y El derecho a vivir en paz. La primera es una canción popular italiana que fue adoptada como un himno de la resistencia antifascista por los partisanos italianos en la Segunda Guerra Mundial.

A las barricadas, compuesta por Ángel Miret, la usó el anarcosindicalismo en España durante la Guerra Civil y es himno de la CNT y la CGT, mientras que la última, escrita por Víctor Jara, denuncia la invasión estadounidense a Vietnam y reivindica el derecho del pueblo vietnamita de luchar por la paz defendiéndose del agresor. No se presentó solo. También llevó un par de carteles que escribió en gallego y que colocó sobre la funda del saxofón. En ellos se podía leer “Contra el racismo, la homofobia y el fascismo. Por la vida, ¡fuera Vox!” y ”¡Fuera fascistas!”. Naide, que en todo momento remarca que no es músico callejero, cuenta que empezó a recibir monedas de los viandantes, algo que no esperaba: “Empecé algo nervioso y con ansiedad porque llevo un año tocando el saxofón, pero la reacción y los ánimos de la gente hicieron que se me pasara y acabara sintiéndome bastante cómodo”. Al final de la mañana, el joven recibió 43 euros, incluso una persona de Vox le dio algo. Como no tenía intención de conseguir dinero, los donó a la organización A Corunha Antifascista, un colectivo antifascista que organizan manifestaciones y actos de apoyo a distintas causas. Lo que si agradece en todo momento fue el comportamiento de la gente, ya que se le pararon, según describe, personas jóvenes, mayores o trabajadores de la zona: “Muchos, más allá de mostrar indiferencia a ellos, se acercaron a mí como rechazo hacia ellos. Me dieron ánimos y me decían que tocara más fuerte y alguna más roja”.

Juan Naide El cartel que llevó Juan Naide a tocar ante el puesto de Vox.

“También alguno me decía que tocaba muy bien, pero la gente no echaba monedas por cómo tocaba, porque tengo fallos, y sí porque estaba molestando a Vox. Es algo que tengo asumido”, bromea. Además, reconoce que no tuvo ningún problema con los de Vox ni con la policía. “No tuve ningún problema con nadie, ni con los de Vox ni con la gente. No me dijeron nada y solo escuchaba algún chascarrillo como que este no ha trabajado en su vida, pero a mí directamente nada”, recuerda Naide, que añade que un agente de la policía local sí que se acercó a decirle que no podía tocar en la plaza sin permiso al final de la mañana. Un éxito en redes sociales Su éxito, más allá del que tuvo con los coruñeses que pasaron por la plaza, llegó en redes sociales. El diputado de En Común Antón Gómez Reino compartió el vídeo de Naide tocando Bella Ciao frente al puesto de Vox. En pocas horas empezó a convertirse en un fenómeno viral hasta el punto de llegar a superar las 350.000 visualizaciones y lograr 17.000 me gusta en Twitter. Este joven gallego, que actualmente se encuentra sin trabajo, casi aún no ha salido del asombro: “No me esperaba esa difusión por redes sociales. Se viralizó por este señor, aunque antes ya me había llegado algún vídeo. No me lo esperaba para nada, pero bueno, la gran mayoría de comentarios han sido positivos”. Sin embargo, Naide también pretende aclarar que no pertenece a Unidas Podemos ni es afinado a la formación morada: “Fui por libre y lo que sí que apoyo son los movimientos sociales”.

Esta mañana hemos estado con una mesa informativa en la muy noble y muy leal ciudad de La #Coruña.

Muchas gracias a todos los asistentes y en especial a la tropa de izquierdas por sus "alegres" tonadillas soviéticas q da una idea de sus referentes "democráticos".#SoloQuedaVOXpic.twitter.com/9W21yMlIrn — VOX La Coruña (@Vox_LaCoruna_) June 12, 2021