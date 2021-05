La reacción de Juan Ramón Lucas cuando recibe críticas políticas en Twitter

Juan Ramón Lucas ha concedido una entrevista en PAPEL, con motivo de la publicación de su segunda novela, Agua de luna, en la que se le ha preguntado por “cómo lleva estos años de presión, de críticas políticas al periodismo” y si “se plantea qué parte de razón pueden tener”.

El periodista ha argumentado lo siguiente: “Si me dicen en Twitter ‘te paga el PP’, como yo sé que no me paga el PP, me blindo. Si me dicen: ’has cambiado; en RNE eras majo y de izquierdas”, me lo pienso”.

A pesar de ello, Lucas ha hecho una reflexión que explicaría por qué muchos de sus oyentes han visto en él ese ‘cambio de chaqueta’. “Ojo: también puede ser que sea la izquierda la que ha cambiado y me ha abandonado a mí”, ha añadido.

En su segundo libro, el periodista narra la historia —basada en relatos reales— de una joven española captada para la Yihad, un asunto en el que ha ahondado en la entrevista.

“El yihadismo es la semilla del mal, no tengo ni la menor duda. Pero esa semilla se siembra en un suelo de descontento. La gente no nace radicalizada, busca algo que los libere de sus frustraciones, políticas o no. En Occidente tenemos una parte de responsabilidad por no cuidar a los países en los que crece esa semilla del mal”, ha declarado.

En este asunto, ha vuelto a referirse a la izquierda, para criticarla. “En nombre del igualitarismo, hay una izquierda ingenua que presenta el Islam como un espacio de libertad. Pues no lo es”, ha opinado.

No lo es, entiende, como “tampoco lo es el catolicismo, ni ninguna religión basada en un dogma. Pero menos el Islam”.

Porque, según Juan Ramón Lucas, “por mucho que nos empeñemos, el Islam no practica el respeto al otro ni la democracia. En nombre de la tolerancia, las hemos aceptado cuando deberíamos combatirlas”.