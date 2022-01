Juan Ramón Lucas opina sobre Garzón, lo describe en dos palabras y se monta revuelo en Twitter

Samuel de Roman via Getty Images

Samuel de Roman via Getty Images El periodista Juan Ramón Lucas, en una imagen de 2017.

El periodista Juan Ramón Lucas, presentador de La Brújula en Onda Cero, se ha mostrado muy duro con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que éste asegurase en el diario británico The Guardian que las macro-granjas españolas “contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados”.

Esas palabras, que han provocado una enorme polémica y que han generado múltiples peticiones de dimisión, han molesado también a Lucas, quien ha publicado un tuit afirmando: “Garzón tenía que haber sido cesado hace tiempo por ineficaz y bocachancla”.

“Pero no lo hará @sanchezcastejon porque el suyo no es un gobierno de coalición sino de cuotas, y no tiene jurisdicción en la parte de @PODEMOS Sánchez sólo preside una parte del gobierno”, ha añadido.