En el vídeo, a la dirigente animalista le preguntan si cree que en las pruebas de fármacos se deben utilizar antes animales o humanos. Ella responde: “El eterno dilema: o tu madre o tu perro. Yo creo que debemos avanzar en la puesta en marcha de métodos alternativos. Y eso no se está haciendo. Y mientras no se siga ese camino, se seguirá experimentado y nunca cambiarán las cosas”.

La polémica se desencadenó después de que el también periodista Chapu Apaolaza subiese un vídeo de Barquero junto al texto: “El eterno dilema: o tu madre o tu perro’ by la presidenta de Pacma. Esto es el animalismo”.

“El eterno dilema: o tu madre o tu perro” by la presidenta de Pacma. Esto es el animalismo. pic.twitter.com/uDBmXUWtvD

Tras ver ese tuit, Juan Ramón Lucas reaccionó: “Qué dilemas más extraños se plantean estos animalistas (vivos y sanos, entre otras cosas gracias a la experimentación con animales). Su madre estará orgullosa de ella. Supongo. Porque madres no hay más que una, salvo que tengas perro. Y pretenden ser tomados en serio”.

Qué dilemas más extraños se plantean estos animalistas (vivos y sanos, entre otras cosas gracias a la experimentación con animales). Su madre estará orgullosa de ella. Supongo. Porque madres no hay más que una, salvo que tengas perro. Y pretenden ser tomados en serio. https://t.co/uy0fZjNURW

Barquero respondió al tuit y a partir de ahí se sucedió un intercambio de mensajes durante el que el periodista pidió disculpas por el tono, aunque la presidenta del Pacma subrayó que el problema no era ese: “No, no es por el tono, (que mal también por su parte). Pido elimine el tuit o se disculpe por dar por cierto un bulo interesado en desprestigiar a quienes defendemos a los animales. Un periodista que se precie no debería caer en estas trampas. Sigo esperando”.