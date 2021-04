Juan Soto Ivars: "La corrección política ha convertido 'Friends' en una serie problemática"

Tras las crisis de 2008 perdemos la idea que nos unía a los que pensamos distinto: la idea de que los hijos viven mejor que los padres. Cuando nos damos cuenta de que eso no es así empieza la fractura tribal, de la que los tabúes son el síntoma. Hay una relación directa entre la precariedad y la desesperanza de que esa precariedad no vaya a acabar nunca. Está relacionada con el atrincheramiento. La gente se refugia en la tribu cuando parece que la sociedad no le soluciona los problemas.

Si eres de izquierdas a lo que más miedo le tienes es a la gente de izquierdas. Si eres de izquierdas y viene uno de derechas y te dice “eres un buenista”, esa etiqueta no te pone en peligro. Si tú en el grupo de la izquierda eres considerado machista, racista, o cualquier cosa, sin serlo necesariamente, por cruzar cualquiera de las líneas rojas un poco arbitrarias que hay, en lo que te has convertido es en un hereje de tu grupo y es donde empiezas a tener un problema. Los tabúes y las herejías son mucho más peligrosas en tu grupo que en un grupo contrario.

Eso es lo interesante. En esa lista a mí hay cosas que me parecen mejor y peor, pero el problema lo tenemos cuando cada lector va a tener unas que le parezcan bien y otras mal. La fractura tribal se da cuando en esa lista de noticias la gente no se pone de acuerdo con qué está bien y qué esta mal, porque ahí el tabú deja de ser una cosa que une a la sociedad. El tabú es una figura simbólica que repercute en la identificación. El tabú sirve para crear cohesión. En esa lista hay unos que te gustan y otros que no, tu vecino tiene otros, el de más allá tiene otros y todo depende al final de la tribu de la que nos sintamos más cerca.

Son arbitrarias. En el libro cuento historias de gente que no sabe que las está cruzando. James Damore es un ingeniero de Google que fue despedido por participar en un memorando sobre por qué hay pocas mujeres en los puestos de ingeniería. Él es un técnico, un tío de ciencias, pero para cierta izquierda se ha convertido en un tabú algo que parezca determinismo biológico, las diferencias de sexos. Usa esos argumentos en un documento interno para afrontar un debate sobre la brecha de género y es despedido. Él no se lo puede imaginar. Eso es lo grave, que las líneas rojas a veces las descubres cuando te encuentras que estás ardiendo en la plaza o cuando pierdes el trabajo. Mucha gente se ve metida en unos líos descomunales sin comerlo ni beberlo.

- ¿Y dónde está el famoso consenso?

El tabú de la violencia física es un tabú que hemos conseguido recientemente en las sociedades occidentales. En los 70, una manifestación sin muertos era una manifestación en la que no había habido violencia. Ahora, si se queman unos contenedores y la policía da unas hostias ya se considera que eso ha sido una manifestación violentísima. Tenemos un tabú de la violencia física más fuerte que antes y eso es muy bueno, pero se está viendo que el tabú de la violencia se está resquebrajando. Hay gente que justifica la violencia según en qué situaciones: pegar a un nazi, repeler a unos antisistema... Empezamos a ver cómo se quiebra ese tabú, que era uno de los elementos de paz social. La sociedad empieza a sentir asco hacia la violencia y, de pronto, ciertos grupos empiezan a justiciar ciertos tipos de violencia. Ahí tenemos otro síntoma de la fractura tribal. Las cosas son violencia cuando afectan a mi tribu, no cuando afectan a la tuya.

- ¿Esto a dónde nos lleva?

Hay laboratorios que nos permiten ver a dónde lleva: uno es Cataluña. Cataluña es una sociedad fracturada en torno a la tribu, donde la izquierda moderada no puede pactar con la izquierda moderada porque cada izquierda moderada tiene una bandera distinta. PSOE y ERC son dos partidos que podrían formar gobierno perfectamente, como ya lo hicieron con el tripartito, y ahora no pueden porque son de tribus en guerra. El PP y Convergencia podrían pactar, pero no pueden porque son de tribus distintas. Lo único que les separa es la bandera, porque ideológicamente son lo mismo. Nos lleva a la esclerosis de la política, a que una sociedad esté políticamente paralizada con conatos de violencia que pueden desembocar en una cosa peor. Todavía no ha pasado, y espero que no pase, pero no pinta bien el futuro en Cataluña porque las tribus están en guerra y no se mueven de su sitio.

- En España, informar sobre el rey Juan Carlos ha sido un tabú.

En la Transición se decía de coña que el rey era medio republicano, pues ha demostrado serlo porque ha demostrado que la monarquía le importa un carajo. Hasta que todo eso pasó, es verdad que el tabú de no hablar mal del rey en cierta manera unía a los españoles, era algo que generaba estabilidad y eso no es bueno porque hemos permitido que este tipo haga de su capa un sayo. Cuando cae ese tabú y empezamos a poder decir que el rey es un chorizo pasamos a un estado de inestabilidad mayor. Eso lo que hace la corrección política intentar construir tabúes pero no les sale porque eso genera fractura social.