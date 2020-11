Juan Verde, asesor de Biden: "Las mujeres se arrepienten de haber comprado la moto que vendía Trump"

Es que en esa situación se crea un vacío de legitimidad, y eso podría ser muy peligroso, porque lo que pasa inmediatamente en estos estados en que la victoria no ha sido contundente es que se inician todo tipo de guerras legales, hay interpretación de los resultados. Cada municipio o condado y estado puede interpretar muchos de los resultados o descalificar por ejemplo miles y miles de votos, porque al fin y al cabo las personas que toman la decisión son de un partido o de otro. La situación sería bastante preocupante y caótica, como pasó en 2000 . Pero no creo que eso signifique un golpe de estado ni que este señor vaya a quedarse en el poder si pierde.

Pues veo tres, fundamentalmente. Uno sería la victoria contundente, clara y fácil de Trump, pero creo que eso es prácticamente imposible, simplemente no le salen las cuentas. Posible pero muy muy poco probable. El segundo escenario es aquel en el que las encuestas no se equivocan, las predicciones se cumplen y los demócratas ganan con facilidad. El sistema de EEUU te da el 100% de los votos del colegio electoral, así que con que ganes el 50% más uno, suficiente. Ganando nosotros en los estados clave , como se espera, podría ser una victoria histórica, y eso sería fantástico, aunque heredamos un país muy dividido, inmerso en una crisis muy difícil. Lo más probable es esto segundo.

¿Por qué hace eso Trump? Porque si pierde se sigue quedando como una persona legítima para la percepción del 40% de la población que lo apoya incondicionalmente. Está muy bien jugado. Puede pasar como en el año 2000, que esto vaya a la Corte Suprema , donde hay seis jueces conservadores (de un total de nueve) y eso le podría dar la victoria... ¡Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra! Trump piensa: “oye, me puede salir bien la jugada si al final es un tema judicial, y si no pues, sigo siendo relevante a los ojos de millones de norteamericanos”.

Sí. La pregunta importante ahora no es quién votó a Trump entonces, sino quién no votó a Hillary Clinton . En 2016, las mujeres no votaron. Si el mismo número de mujeres que votó por Obama cuatro años antes hubiera votado por Clinton hubiéramos ganado por goleada. Eso no ocurrió. Trump ganó el 59% del voto femenino pero lo ha perdido, no todo, está ahora al 50%, que sigue siendo altísimo, pero eran parte de su base. Y lo mismo pasa con el voto del hombre blanco anglosajón, ese señor que es la parte más fuerte de su base de votos también se ha ido perdiendo un poquito, ha pasado de tener una ventaja sobre los demócratas de nueve puntos en 2016 a tener una de cuatro en las encuestas actuales. Los jubilados, igual: ganó con un punto de ventaja y Biden tiene ahora 10 puntos más en intención de voto entre ellos. Así que hispanos, negros, mujeres, blancos, jubilados... hemos logrado erosionar esa ventaja. Él mismo lo ha hecho, a este señor le pasa factura la mala gestión.

Sí, si vamos a lo micro, por ejemplo, entre los afroamericanos cae, la peor medida que ha tomado ha sido una reforma fiscal que ha beneficiado al 1% de la población, que es dueña del 42% de la riqueza. Por primera vez en la historia, un afroamericano o un hispano , trabajando 40 horas semanales y cobrando el sueldo mínimo legal, no llega a fin de mes, tiene que buscarse un segundo trabajo. Ese no es el sueño americano. Los sectores de la población hispanos y negros se han visto afectados por la mala economía ahora y las malas decisiones tomadas por Trump en los últimos cuatro años.

Si hacemos un análisis macro, diría que hace cuatro años él podía presentarse a las elecciones basándose en una plataforma ficticia, sobre lo que iba a hacer en el futuro, y ahora ya tiene cuatro años de falta de resultados. Estamos inmersos en una crisis sanitaria, donde hay 225.000 muertos y 200.000 más que se esperan antes de febrero, las tasas de desempleo son históricamente altísimas, sufrimos una economía destrozada por completo, porque no se veía este retroceso desde la gran crisis de principios del siglo XX.... Y la inmensa mayoría de la gente ve que, en gran medida, él no ha sido el culpable del Covid-19, pero sí es el culpable de que no haya una respuesta organizada y efectiva por parte de la Casa Blanca . Es el gran elefante en la habitación, el hecho de que el Covid y su mala gestión y falta de liderazgo le está pasando factura.

Es un tema sorprendente, pero ahí están las cifras, tiene aún entre un 38 y un 40% de su base intacta, de incondicionales. Quizá porque durante mucho tiempo ese sector de la población no se sentía representado políticamente, y ven en este señor a un salvador ,y lo idolatran como a Súper Trump. Lo triste es que precisamente esos son los estados que más están sufriendo, donde hay más muertes por el Covid. Más contagios, más ignorancia y menos educación. Lo raro es que esto no le haya pasado aún más factura.

Me lo niegas, me engañas y luego tú lo pillas. Hay mucha decepción y donde más ha calado esa sensación es entre las mujeres. Han visto que no era verdad lo que decía. La inmensa mayoría de ellas creen en la ciencia, creen en la lógica, y es el primer problema de este señor, que no cree en la ciencia. Desde un principio restó importancia a la pandemia, le dijo al pueblo norteamericano que era una gripe, que iba a pasar enseguida y que milagrosamente iba a desaparecer, cuando ahora sabemos por el libro de Bob Woodward que era mentira, que lo sabía perfectamente bien, pero que no quería generar alarma entre la población. Esa es una actitud ya no solamente irresponsable, sino criminal hasta cierto punto.

El Covid es un ejemplo, pero es que hay recuentos diarios de sus mentiras en todas las áreas. Parece que no pasan de los medios que las denuncian, de un círculo de intelectuales o seguidores demócratas.

Eso no llega a este segmento de la población, las bases republicanas, y a ver cómo lo digo sin que parezca elitista, porque no pretende serlo... pero la clase más intelectual es demócrata. Por ejemplo, entre los graduados universitarios, Biden gana con más del 70% de apoyos y entre los doctores, es un 87% los que votan demócrata. Es cierto que ese segmento es más básico a la hora de consumir noticias. La inmensa mayoría no se informa, no lee periódicos, no escucha los programas políticos de análisis, reciben sus noticias por las redes sociales o boca a boca. Desde luego no leen el HuffPost. En ese segmento, y con esos canales de comunicación, es muy fácil la desinformación.

El ejemplo más perfecto para mí es Florida, donde hay un empate técnico ahora mismo. ¿Pero cómo tiene tanto apoyo en un lugar con tantos hispanos? Pues porque hay dos comunidades, los cubanos y los venezolanos, a los que han bombardeado continuamente con fake news de que Biden es marxista leninista. Pero es que no es verdad. Estuvo 42 años en el senado y ocho años de vicepresidente y nunca mostró la más mínima señal, ni por asomo, de serlo. Esa es toda la campaña. Y es efectiva.

Nos ponemos en el escenario de que Trump revalida su victoria. ¿Qué pasará en un segundo mandato?

Mire, yo no sé si Biden va a lograr hacer todo eso que dice que va a hacer, pero sí sé a ciencia cierta lo que va a pasar si Trump es reelegido, porque lo hemos visto estos cuatro años, está diciendo ya que lo va a hacer y ahí sí que no hay incertidumbre ninguna. Está claro que el país va a seguir dividido, va a haber mayor inestabilidad social, podemos esperar cuatro años donde el distanciamiento o la desigualdad sigue aumentando. Eso puede crear una situación muy difícil, pero a mí también me preocupa mucho la política exterior de EEUU.

Nos enfrentamos a retos muy grandes a nivel mundial, como el terrorismo internacional, la proliferación nuclear, el cambio climático, la pandemia e incluso posibles pandemias futuras, y todas requieren de mayor colaboración entre los países. Espera una política de cuatro años más de nacionalismo, aislamiento y populismo, donde el “America first” siga siendo la ideología y te desentiendes y te alejas de tus aliados históricos o empiezas a salirte de acuerdos como el de París, el de no proliferación nuclear con Irán, hasta de la OMS y de la Unesco... Es un despropósito absoluto y eso va a ocurrir si no se remedia, y nos lo podemos esperar. A nivel internacional, aguardemos aislamiento y populismo. En lo doméstico, un aumento de la situación de división y de odio en el país.