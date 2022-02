Juana Ruiz, tras su liberación en Israel: "Ha sido una experiencia muy dolorosa"

“Si no es una ocupación que vengan a tu casa a las cinco de la mañana a llevarte para interrogarte sin saber por qué ni para qué”, expresó sobre su detención, al narrar que la detuvieron “25 soldados, en una casa con tres personas mayores de 60 años, viejos”.

Ruiz contó que había hablado con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a quien expresó que está deseando volver a España para dar las gracias al “pueblo español”. “No sé cómo agradecerlo, no tengo palabras, me gustaría dar una abrazo a todo el mundo, uno por uno, se lo he dicho al señor ministro”, transmitió a su salida.

También agradeció el apoyo a sus compañeras palestinas presas, incluida la directora de la ONG donde trabajaba, Shatha Odeh, y para la que pidió “el apoyo necesario para su pronta excarcelación”.

Israel considera que los comités de Trabajo para la Salud desviaron fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también para la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, así como otras ONG palestinas que fueron posteriormente ilegalizadas.

“No sé a qué viene todo esto, ha sido una primera parte para ilegalizar todas las organizaciones de derechos humanos palestinas. Entonces somos una de ellas y ya está”, valoró sobre su sentencia.