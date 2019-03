Juanjo Artero reaparece en 'Sábado Deluxe' tras el infarto pulmonar que sufrió

El actor Juanjo Artero sufrió un infarto pulmonar hace unas semanas que le mantuvo cinco días ingresado en el hospital. Este sábado, ya recuperado del tremendo susto, el actor acudió al Deluxe (Telecinco) para contar cómo se encontraba de salud.

“Está siendo una de las entrevistas más bonitas que me están haciendo y estoy aguantando como puedo las lágrimas”, reconoció en un momento dado de la noche.

Artero explicó que fue todo empezó cuando fue con su hija a la manifestación feminista del Día de la Mujer. Allí empezó a notar algo en el costado pero pensó que era muscular. Al día siguiente, durante una obra de teatro, sintió que le costaba respirar.

“Ya el lunes, rodando la serie que estoy haciendo (Servir y proteger, La 1), me dio un pinchazo que me impedía respirar. Cuando intentaba hacerlo me daba un calambre. Al terminar la secuencia empecé a verlo todo blanco, porque me faltaba oxígeno, y llamaron al Samur para que viniera a por mí”, explicó.

Fue su compañera Luisa Martín la que le cogió de la mano para que no le diese un ataque de pánico. Su capacidad para respirar era muy limitada y si empezaba a hiperventilar se podría haber ahogado: “Y ya llegaron los médicos, ¡benditos médicos!”.

Artero explicó que había sufrido un trombo en el pulmón y que los especialistas le dijeron que no sabían qué lo había producido. Para darle una sorpresa, el programa conectó por teléfono con Gabriel Artero, padre del actor y médico de profesión (fue el que cerró los ojos a Franco cuando murió).

El padre explicó con mayor detalle lo que había ocurrido: “La exploración clínica detectó que la embolia que se produjo había sido prácticamente inapreciable en un pulmón y en el otro muy pequeña. Es decir, ha sido un susto relativamente leve, aunque señale de forma clara que tiene que modificar su hábito de vida. Tiene que tomarse la vida mucho más tranquila y olvidarse del tabaco. Y que se agarre a la vida y a su maravillosa familia, que es muy importante”.