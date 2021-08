Juanma Castaño intenta arreglar las cosas con Ibai y lo que ocurre deja a todos atónitos

Este jueves se reunió con el streamer y con el periodista Siro López para volver a aclarar lo que quiso decir. “Te juro por dios que yo en mi vida he rajado de ti, de lo que haces. He rajado de la posición en la que quedamos nosotros, no de lo que haces tú. Eso que quede clarísimo. Tú no tienes ninguna culpa, tú lo estás haciendo de puta madre”, comenzó Castaño en la charla.

Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer. https://t.co/VpHg6af0Hi

Pero la cosa no acabó ahí y terminó enzarzado en una confusa conversación con Ibai.

“El problema es la posición en la que quedamos nosotros, simplemente eso. O que la gente diga: ‘Juanma, Ibai con Messi eso es que tú estás haciendo una mierda’. No perdona, nosotros no estamos haciendo una mierda de trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que nuestro año de trabajo haya sido una mierda, o que el periodismo deportivo sea una mierda”, ha apuntado Castaño. “Es que son cosas distintas radicalmente, si yo no me meto con que Ibai tenga a Messi, el problema es que solo Ibai tenga a Messi”, ha añadido.

“Eso es mentira”, ha reaccionado entonces Ibai. “Allí vi a 27 medios acreditados”, ha añadido en un tono más serio del que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Ante esta afirmación, Castaño ha matizado que hablaba de medios españoles, y ha remarcado que en los años que ha estado en el Barça muchos periodistas han tratado muy bien al futbolista. ”¿Tú crees que yo me meto con que tú tengas a Messi?”, ha preguntado el periodista.

“Lo que pasa es que de manera directa o indirecta se entiende que el ataque es a mí. El que está allí soy yo”, ha respondido Ibai en tono serio.

″¿Entonces qué tengo que hacer para que Messi hable conmigo?”, ha inquirido.“Se está dando otra circunstancia, donde aparecen otros comunicadores y los futbolistas no quieren entrevistas donde se les putee un poco Y están más a gusto contigo. Yo qué tengo que hacer, ser Ibai por las noches”, ha remarcado Castaño mientras levantaba el tono de voz de forma paulatina.

“No, pero es que hay futbolistas que han estado incómodos con algunos periodistas durante muchos años”, ha señalado el streamer. Mientras, Castaño dejaba claro que él lo único que quería decir es que no entiende “esta forma de comunicación”.

“Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento. Yo entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que yo llegue a hablar con Messi y él no”, ha afirmado Ibai. Y ha señalado que sí se ha sentido “señalado” por el periodista y que le ha dado la sensación de que ha despreciado su trabajo en el tuit que ha puesto. “Tu falta de comprensión es qué hago yo allí, eso es lo que no entiendes”, ha resumido.

En ese momento Siro ha tratado de calmar un poco los ánimos y ha señalado que “Juanma no está criticando a Ibai, sino a la dirección de comunicación del PSG”, porque “no había más periodistas o más comunicadores de España”.

“Yo tampoco me lo tomé como un ataque personal”, ha querido dejar claro Ibai, pero sí que se sintió “señalado”, ha repetido en varias ocasiones mientras Castaño afirmaba que esa no era su intención, sino plasmar su desconocimiento sobre el medio y su forma de comunicar.

No sabemos si las palabras del periodista han convencido a Ibai, pero en las redes lo tienen claro, y Castaño no ha salido bien parado.