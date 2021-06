Moreno se desmarca de Ayuso sobre los indultos: "Debemos dejar al rey al margen"

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves, en Moncloa.

Moreno, que esta semana entregó al rey la primera medalla de honor de la Comunidad, ha destacado que en el PP hay opiniones diversas precisamente porque es un partido “plural” y que él no está para “valorar ni para corregir” declaraciones de compañeros. Eso sí, ha demostrado conocer la arquitectura institucional del país: “Que el rey sancione y firme las leyes no le convierte en autor de las leyes. Que el rey firmara los indultos no le convertiría en autor de esos indultos”.

Además, le ha pedido un fondo compensatorio de 10.835 millones que cree que se le deben a la comunidad desde 2009. Sánchez, según Moreno, no le ha trasladado ningún compromiso más allá de estudiar “fórmulas” que se debatirán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El barón popular ha pedido una mesa bilateral con el Estado para abordar el reparto de fondos europeos. Sánchez, sin embargo, anunció este miércoles que convocará en julio una Conferencia de Presidentes.

Moreno, que no ha sido recibido por Sánchez desde que fue investido presidente de la Junta hace más de dos años, ha urgido al presidente del Gobierno a activar la reforma del modelo de financiación autonómica.

No obstante, Moreno ha reiterado su rechazo a los indultos pese a que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, los haya defendido si contribuyen a que la situación política se “normalice”.

El presidente andaluz ha llamado a “preservar al máximo” la figura del rey y a “hacer un esfuerzo” para dejarle “siempre al margen” de las “disputas políticas”. “Y con eso, lo he dicho ya todo”, ha apostillado.

El jefe del Ejecutivo andaluz también ha pedido que se tenga en cuenta el criterio de población en el reparto de los fondos europeos, que supondría 4.380 millones para la comunidad, algo que ve como “una oportunidad para acabar con esa brecha histórica de Andalucía con otras comunidades”.

No habrá adelanto electoral pese a que al PP le viene de cine

Moreno, además, le ha garantizado a Sánchez, que, aunque hay “unas condiciones inmejorables” para el PP en Andalucía, no piensa anticipar los comicios. Precisamente los socialistas concluyeron el domingo pasado el proceso de primarias que proclamó a Juan Espadas candidato autonómico frente a Susana Díaz. Pero Moreno no pulsará el botón a no se que se vea “forzado y acorralado”.

“Salvo que mañana no encuentre apoyo parlamentaria para sacar los decretos y las leyes y me veo acorralado y forzado a un adelanto electoral, mi obligación como presidente es pensar en mi interés particular, que probablemente, dada la coyuntura actual, sería para mi interés y el de mi partido lo más positivo sería adelantar a otoño”, ha comentado Moreno.

Y eso que según Moreno,“las condiciones son inmejorables” para ir a las urnas, porque “el PSOE acaba de salir de una crisis, con un liderazgo que no está consolidado, las encuestas van en positivo, se va a acabar el plan de vacunación y este verano va a haber un repunte económico y social”.

“Pero por encima de mis intereses particulares o de mi parte, que son legítimos, están los de los andaluces”, ha zanjado Moreno.