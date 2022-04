Juanma Moreno convoca un Consejo de Gobierno de urgencia para informar del adelanto electoral en Andalucía

Europa Press News via Getty Images

Este escenario llevaba meses sobre la mesa del actual líder regional, tras no aprobarse los nuevos presupuestos en noviembre y ante la falta de entendimiento con su socio de Gobierno, Ciudadanos.

Sin embargo, Moreno no había confirmado el adelanto hasta ayer domingo que las elecciones serían antes de verano y no en otoño, cuando finaliza la legislatura, aunque no precisó el momento.