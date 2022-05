Juanma Moreno no descarta una repetición electoral en Andalucía porque quiere "gobernar en solitario"

Europa Press News via Getty Images

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno , no descarta que pudiera darse una repetición electoral en la comunidad autónoma en función del resultado que arrojen las urnas el mes que viene si no logra una “mayoría suficiente” para gobernar.

El candidato del PP-A asegura que, “si no hay un acuerdo por parte de las formaciones políticas, entonces al final nos podríamos ver obligados a ir a una repetición de elecciones”, y matiza que “no es lo deseable, no es lo que yo quiero, no es lo razonable”.