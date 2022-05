El juez del 'caso Noos' responde en cuatro palabras a qué hay que tener para imputar a un miembro de la casa real

JAIME REINA via Getty Images

El juez Castro ha mostrado su total apoyo a “limitar la inviolabilidad del rey”, pero ha reconocido que no es un problema nuevo, aunque lo parezca por el retorno del emérito. “ El artículo 56.3 de la Constitución afirma la inviolabilidad del rey y lleva conviviendo con los españoles desde 1978, pero ya desde antes fue elaborado con toda la ambigüedad deseada por los ponentes. Y gracias a su ambigüedad, a lo equívoco de ese concepto que no acordaba con lo que la RAE asociaba a inviolabilidad, los españoles ingenuamente le dimos el visto bueno”.

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

No obstante, al juez del ‘caso Noos’ le ha tocado responder a cuestiones más ‘personales’. Iñaki López y Cristina Pardo le han preguntado, literalmente, “cómo de anchas hay que tener las espaldas para impulsar una causa contra la casa real”.

José Castro no se lo ha pensado demasiado. “Para imputar a un miembro de la familia real bastaría con un cinco, un aprobado, basándonos en el ‘cumplimiento del deber’”. Pero ha dejado una respuesta final justo en ese momento: “Si queremos que la justicia sea igual para todos, basta un cinco pelao”, ha apuntado.

El magistrado no ha querido echarse piropos, como ha comentado a los entrevistadores, aunque sí ha admitido que “cuando se imputa a un miembro real hay que tomar precauciones no se lo voy a negar, otra cosa se llamaría imprudencia... pero como cuando vas a una montaña, que no llevas los zapatos de siempre, sino unos especiales, tomas precauciones”, ha rematado, tratando de quitarle hierro al asunto.