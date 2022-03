La Justicia británica deniega permiso al rey Juan Carlos I para recurrir su inviolabilidad

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

El juez del Tribunal Superior de Justica británico ha denegado al rey emérito Juan Carlos I el permiso para recurrir su inviolabilidad. El magistrado dictó el pasado 24 de marzo una sentencia en la que retiraba la inviolabilidad del ex monarca en la denuncia que le presentó Corinna Sayn-Wittgenstein por acoso, seguimiento ilegal y difamación.

No obstante, el exmonarca podrá pedir el permiso para recurrir ese dictamen directamente ante la Corte de Apelación, lo que sus abogados indicaron que harán.

En la sentencia del pasado 24 de marzo, el juez ya resolvió el asunto y explicó que la figura de emérito no es suficiente para obtener inmunidad y que “solo hay un Rey de España”, en referencia a Felipe VI. Aunque no ha entrado en el fondo de la demanda, ha asegurado que al menos dos de los hechos que denuncia Larsen son posteriores a la abdicación y que, dado que Juan Carlos I no goza de inmunidad desde ese momento, se podría dirigir el procedimiento en su contra. A partir de ahora, el rey emérito podrá ser juzgado como cualquier otro ciudadano.