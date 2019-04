El juez estudia la posible "infracción penal" de la cofradía de Sevilla que lleva un fajín de Franco

Tras recibir ese escrito del Ministerio Público, la asociación 17 de Marzo presentó otra denuncia ante el juez de guardia y este ha emitido un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que expone que “los hechos (...) presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.



El magistrado considera “procedente” ordenar diligencias previas, aunque antes de resolver sobre las cuestiones planteadas por la asociación 17 de Marzo insta al abogado que firma la denuncia a que acredite en tres días que en efecto representa a ese grupo de juristas.



Tanto la Fiscalía como el resto de partes, además, tienen tres días para interponer un recurso de reforma ante el mismo Juzgado de Instrucción y, con carácter subsidiario o por separado, cinco días para presentar un recurso de apelación.



La Fiscalía archivó la denuncia alegando que la decisión de la hermandad de utilizar el fajín, donado por la hija de Franco, “podrá ser acertada o desacertada, pero entra en el ámbito de la facultades” de la propiedad y “se inscribe en una tradición que dura años, sin que hasta la fecha hubiera escándalo ni conflictos”.



El fiscal subraya que la hermandad no ha hecho publicidad ni ha presumido del donante de la prenda y recuerda que varias imágenes de la Semana Santa sevillana han sido adornadas con prendas militares “sin que se haya planteado en ningún momento que se exalte al Ejército español con algún significado de carácter político”.



Según el fiscal, es tradicional que particulares e instituciones donen enseres a las cofradías y desconocer esto supone “desconocer por completo la naturaleza de la Semana Santa de Sevilla”, por lo que denunciar que se pretende favorecer un clima de violencia, hostilidad y odio es “una aseveración no ya hiperbólica, sino desconocedora del sentido natural religioso y también cultural de las estaciones de penitencia”.



La asociación 17 de Marzo hace constar en su denuncia que exhibir el fajín en su paso de palio “no forma parte de las opciones religiosas” de la hermandad, ya que “su objeto social se centra en el culto a unas imágenes”, por lo que “la inclusión de elementos de apología del autor de un delito de lesa humanidad no guarda ninguna relación con las creencias religiosas que se van a manifestar en público”.