La jueza considera que el denunciante de Casado por revelar datos del hermano de Ayuso no está legitimado

Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

La jueza Inmaculada Iglesias, al frente del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, considera que el abogado que denunció al exlíder del PP, Pablo Casado , y al exsecretario general del partido, Teodoro García Egea, por un delito de revelación de secretos en el caso del contrato del hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso , no está legitimado para estar presente en el procedimiento.

Entretanto, la jueza dictó el pasado abril un auto en el que informa a Esteban Rovira acerca de que no estaría legitimado para denunciar, ya que no es afectado directo del delito. No obstante, cabría la posibilidad de que formule querella, en cuyo caso debería presentar una fianza y personarse como acusación popular.