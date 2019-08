Jugar al bádminton en la ciudad de la muerte

Apenas unas horas antes, algunos de esos niños deambulaban a los pies del ghat, acompañando a sus padres en los oficios más humildes; barqueros y lavanderas, vendedores de todo tipo. Seema los conoce a todos y sabe que poco hay para ellos en Benarés tras caer el sol. Robándole tiempo a su negocio, donde probé el mejor curry con setas del viaje, a su familia, Seema dedica las noches a trabajar con estos niños, en forjar su autoestima, en bailar con ellos si hace falta y, sobre todo, en enseñarles a jugar al bádminton, deporte que practicó en su juventud y decidió recuperar buscándose a sí misma a orillas del Ganges.

A través de su recién creada fundación Aviral Ganga, el bádminton se convierte en una herramienta de integración, de empoderamiento, mediante un deporte de orígenes indios. “Estamos abiertos para todo el mundo, no preguntamos por el origen de quien viene, no me gusta mencionar la palabra pobre porque cada niño es rico en talento, rico solo por el hecho de ser él mismo”, cuenta Seema. Pero cuando llega la crecida del río se quedan sin lugar en el que practicar. La activista quiere cambiar eso, formar una escuela, tener un lugar para entrenar y competir.

Observando partidos de bádminton recibo más de una lección de historia. Prashant Mohan, 20 años, estudiante de Geografía, me pide que nos hagamos un selfie. En Benarés descubrí que en destinos exóticos, uno mismo lo es también la gente que te devuelve el interés con el que miras. Prashant es la primera persona que conozco que se maneja en inglés fluido. Fan del sistema sanitario español, me cuenta que sabe que dedicamos el seis por ciento del PIB a Sanidad y que tenemos una de los mejores sistemas del planeta calidad-precio. Este estudiante es hijo de un empleado de banca que ha podido costearle una buena educación. La segunda lección me llega en forma de mapa de la India dibujado a mano alzada en mi cuaderno de viaje. “Estás en la zona más poblada del planeta tierra, amigo, cerca de 400 millones de personas”, me dice. En la zona conocida como el cow belt por su reverencial respeto a las vacas, habita un tercio de la población de la India.