Juguetes eróticos, ¿solo una moda pasajera o han venido para quedarse?

Hoy, en pleno siglo XXI, una parte importante de la generación de nuestros abuelos se lleva las manos a la cabeza cuando observa cómo los jóvenes ya no sólo no disimulan los besos en público, como tuvieron que hacer ellos, sino que cuenta sus experiencias sexuales sin tapujos, usa artilugios y juguetes sexuales con el único y exclusivo propósito de aumentar el placer y, no solo eso, sino que ¡habla abiertamente de ello!