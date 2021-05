El 'Rey del Cachopo', al juez: "No pude ni matarla, ni besarla"

“Sacó una pistola y me la puso en el estómago. Te vacío el cargador entero y después a tu familia. ¿Dónde están los doce kilos? Me puse de los nervios. Le dije que no sabía nada. Me dijo que tenía 48 horas para decirle dónde estaba Heidi”, ha narrado el empresario en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid.

César Román también ha negado este martes que matara a su novia Heidi Paz. “Lo he dicho un millón de veces. No pude ni matarla ni besarla”, ha enfatizado el acusado, que desde ayer se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial.