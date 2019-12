Julia Otero destroza a Rocío Monasterio (Vox) con su respuesta: "Nací en una aldea de 20 personas..."

Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, le ha dedicado un vídeo a la periodista Julia Otero, conductora de JELO, en Onda Cero.

La política del partido de extrema derecha ha compartido un vídeo de 29 segundos desde el campo y delante de un tractor dirigido a Otero y a los “urbanitas”.

“Este es un mensaje para todos los urbanitas tipo Julia Otero que no se han enterado todavía de que el tractor es diésel y que se atreven a criticar a Vox, y es que no se enteran, porque no han salido de las ciudades en su vida y hoy estamos aquí con la gente del campo. Invito que vengan a ver a los ganaderos, a los agricultores, a los que tienen toros, a los cazadores... y que dejen de soltar sus mantras en los medios de comunicación y ese neomarxismo y esa religión que nos quieren imponer y que de verdad está con la gente que cuida el medio ambiente. Les iría mucho mejor”, ha afirmado en el vídeo Monasterio.

Cuatro horas después, Julia Otero ha decidido responder a Rocío Monasterio en un tuit que rápidamente se ha viralizado en Twitter.

“Tiene de mí el mismo conocimiento que sobre la emergencia climática. Nací en una aldea de 20 personas, hija y nieta de campesinos gallegos, expulsada de mi tierra- como tantos emigrantes- por el régimen que vd.venera. La disculpo: noto que le hace ilusión ver un tractor de cerca”, le ha respondido la periodista.

Un tuit que en 24 minutos tiene más de 2.500 me gusta y más de 750 compartidos.