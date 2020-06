Julia Otero emociona al recordar su último encuentro con Rosa María Sardá

Sardá reapareció en televisión el pasado mes de abril en Lo de Évole, el programa de Jordi Évole en laSexta.

Sus declaraciones en el espacio televisivo cobran hoy más sentido que nunca.

“No. Yo no lucho contra nada. No se lucha contra un cáncer. El cáncer es invencible. No se lucha. Es una cuestión de que los que se ocupan de ti tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones. No se trata de un match a ver quién gana. El cáncer siempre gana”, sentenció la actriz a la pregunta del periodista sobre su enfermedad.