Julia Otero, tajante sobre la última polémica de Fernando Simón: lo resume en cinco palabras

Otero considera que a Simón “le honra que haya dicho algo que a menudo decimos las feministas, que el bagaje cultural está tan arraigado en el cerebro de todos, hombres y mujeres, que hay muchas cosas que desaprender”.

Sin embargo, la locutora cree que el epidemiólogo se equivoca al conceder entrevistas como la charla con los hermanos Pou en la que hizo ese comentario machista o la que concedió a Jesús Calleja para el programa Planeta Calleja.

“Si eres Simón no puedes hacer ese programa. No, no, no debes”, ha asegurado tajante Otero, que lanza este consejo al experto: “Concéntrate en lo tuyo, déjate de riesgos innecesarios que bastantes tienes ya siendo cara visible de la respuesta del sistema sanitario español a la pandemia”.

La periodista espera que Simón haya “aprendido” de esta última polémica. “Veremos si no le vemos en otro jardín parecido. Yo creo que alguien debería habérselo dicho: no te metas en líos”.