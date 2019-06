Julia Otero habla de su tenso momento con un conocido personaje televisivo: "A mí no me chilla ni Dios"

“Nunca me olvidaré. Un minuto antes de empezar el programa nos amenazó a todos los que hacíamos el programa con no salir en antena y estábamos en un directo”, ha empezado contando Otero.

“Era una broma. Cuando se lo conté se puso a chillar. No lo sé pero a mí no me chilla ni dios. Tú te imaginas chillarte de esa forma a mí y a todo mi equipo amenazándonos. Hubo un compañero que se encargaba de la producción que le dijo ’te arrepentirás de haber nacido”, le ha contado Otero a Terán.

Pero después todo se calmó: “Eso fueron cinco minutos antes de empezar y un minuto antes hizo ’hale ya está”.

Y ha sentenciado sobre su encuentro con Moreno: “Nunca más he vuelto a verlo y espero que no me lo cruce en otra ocasión porque es terrible”.