Julia Otero comparte una foto con su nuevo aspecto y buenas noticias

“Estoy viva y guerrera. Nuevo look que el pelo debilitado pedía, y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca”, ha empezado diciendo anticipándose ante los posibles comentarios de sus seguidores.

Tras este detalle sobre su físico, Otero ha anunciado que “falta poco para la vuelta a Onda Cero y a Julia en la Onda”, pero necesita el visto bueno de los médicos a los que llama “batas blancas”.

Además, la periodista ha contado que, tras el tratamiento, ya no cuenta con células cancerosas, a las que ella bautizó como egoístas. “Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. Como para no curarse!!! Por cierto, ya no tengo ‘egoístas’ (Qué gran definición del profesor Lopez-Otín) No quedó ni una, aunque ya sabéis que son 5 los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado. Nos oímos pronto! Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto”, ha concluido la locutora.

A pesar de estar fuera del foco mediático estos meses, Otero ha hecho alguna aparición esporádica en el programa como, por ejemplo, el pasado 28 de agosto cuando estuvo en el primer programa de la temporada, aunque anunció que todavía debía someterse a la cirugía.

También conectó con el programa en junio cuando quiso mandar un mensaje a los que la apoyaban en su tratamiento. “He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo”, dijo en su intervención, en la que aprovechó para hacer una confesión personal.

“Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad”, declaró entonces.