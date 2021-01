El discurso de Julio Anguita que se ha hecho viral tras las imágenes de la 'rave' de Llinars (Barcelona)

Una de las imágenes de este sábado es el desalojo, por parte de los Mossos d’Esquadra, de la ‘rave’ que se llevaba celebrando desde el pasado jueves en una nave de la localidad de Llinars del Vallès, en Barcelona.

Unas 200 personas, la mayoría jóvenes llegados de otros países, que han sido desalojados e identificados, para posteriormente ser multados por saltarse las normas derivadas del coronavirus.

Unas imágenes que han dejado una parte de cachondeo y humor, sobre todo por una de las integrantes de la fiesta, pero también la reflexión que muchos se han hecho sobre las drogas y la juventud.

En medio de esta conversación en las redes, se ha viralizado este vídeo publicado por el usuario @pablom_m, en el que escuchamos a Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida y del PCE, hablar sobre la rebeldía:

″Los que estáis en vuestra casa y pasáis de política, empezad a leer otras cosas. Soltad vuestro rollo. Creéis que sois rebeldes, no sois rebeldes. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay. Porque le contestéis mal a vuestra madre o a vuestro padre no sois rebeldes. Eso es falta de educación, pero no es rebeldía. (...) A mí la pose rebelde me sienta muy mal. Estos que dicen: ‘Yo soy muy rebelde. Yo soy anarquista’. Si te vieran los anarquistas de verdad te hubieran pegado tres hostias porque te las mereces. Anarquista era Durruti. Pregúntale si pasaba de todo”.