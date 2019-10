Junqueras no pedirá indulto y exige a Sánchez "menos amenazas y más política"

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha afirmado que no pedirá el indulto, tras la sentencia que le condena a 13 años de prisión, rechaza la violencia “venga de dónde venga”, y reclama al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que haga “menos amenazas y más política”.

En una entrevista a RAC1 hecha desde la cárcel de Lledoners, que es la primera tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, Junqueras ha considerado que “la movilización es imprescindible pero, al mismo tiempo, lo es que la actitud sea la del 1-O o la del 20 de septiembre, siempre perseverante y siempre pacífica”.

“Hay determinadas actitudes que, no sólo no ayudan, sino que nos debilitan y nos hacen más vulnerables”, ha subrayado Junqueras, quien ha añadido que las movilizaciones tienen que ser, no sólo pacíficas, sino también “ejemplares”, porque “somos gente de paz y porque rechazamos la violencia, venga de dónde venga”.

También ha pedido no caer en provocaciones ni en “la crispación” de la derecha y de los representantes del Estado que, “desde el primer día nos ha querido crispados e iracundos” porque “buscan pretextos para aplicar medidas drásticas contra Cataluña”.

El líder republicano ha reiterado que no hay que caer “en la trampa, es inadmisible”, y ha agregado que si se pierde la actitud ejemplar “volvemos al camino de la minoría ruidosa”.

Sobre la sentencia, ha indicado que la respuesta no debería provocar “una victoria de Pedro Sánchez en Cataluña” el 10N, y que si bien aún no ha tenido tiempo de leerla detenidamente, su conclusión es que el Estado quiere utilizarle a él y al resto de presos del procés “como cabezas de turco” y que busca “venganza y escarmiento”