Junqueras: "Volveremos a ejercer un referéndum de autodeterminación"

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que celebrar un referéndum de autodeterminación es “una cosa normal” en el mundo y ha dado por hecho que en Cataluña habrá otra convocatoria como la del 1 de octubre de 2017: “Lo volveremos a ejercer”, ha garantizado.

Junqueras ha sido el primero en comparecer ante el Parlament en la comisión de investigación que desde hace un año y medio indaga en los acontecimientos que condujeron a la aplicación del artículo 155. El líder de ERC ha pedido diálogo para solucionar el conflicto político en Cataluña.

En su comparecencia, Junqueras ha destacado que a lo largo del siglo XX ha habido 106 consultas de autodeterminación en el mundo, 54 de los cuales se han celebrado a partir del 1991, y 26 sin el consentimiento del Estado matriz.

Ciudadanos, que no ha participado en en ninguna sesión, se ha presentado este lunes pero se ha marchado al no pedir Junqueras perdón como querían los naranjas. El PP tampoco ha estado presente para escuchar al líder republicano.

“Acumular fuerzas”

Junqueras ha reconocido que para llevar a cabo otro referéndum el independentismo necesita “acumular fuerzas y ser más”. El líder de ERC ha tachado de “injustas” las condenas de cárcel dictadas por el Tribunal Supremo a los líderes del procés.

El exvicepresidente del Govern ha asegurado que la “represión” no ha dado resultado porque no ha hecho desistir al independentismo, y ha añadido: “La cárcel es una parte más del camino hacia la libertad”. “No tenemos miedo, no lo hemos tenido nunca, y menos ahora”, ha recalcado Junqueras, para quien “nada” de lo que hizo el Govern del 1-O era “delito”: ni “celebrar un referéndum”, ni “defender la independencia de Cataluña”.

Junqueras ha reivindicado que la intervención de la autonomía no sirvió para uno de sus objetivos, según él: “No sirvió en el objetivo de hacernos desistir, de darnos miedo. No tenemos miedo, no lo hemos tenido nunca y menos ahora”.

En este sentido, ha destacado que su encarcelamiento “es una parte más del camino hacia la libertad, y es casi de una belleza poética que la cárcel sea un paso más hacia libertad”, y ha recordado que antes de ellos ha habido mucha gente encarcelada injustamente.

Junqueras ha reiterado que ni él ni el resto de presos del 1-O cometieron ningún delito: “Nada de lo que hemos hecho es delito. Porque celebrar un referéndum no es delito, por una razón muy simple e incontestable: no está recogido en el Código Penal”.

No renuncia a “la voluntad de diálogo”

Junqueras ha afirmado también que no ha “renunciado nunca a la voluntad de diálogo”, una voluntad que “no se ha roto” por el hecho de que haya nueve líderes independentistas en la cárcel.

Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión e inhabilitación por su papel en el ‘procés’, se ha mostrado dispuesto a establecer “mesas de negociación a diestro y siniestro, tantas como haga falta”, incluso con quienes “han aplaudido de manera más entusiasta” las condenas de cárcel para los líderes del 1-O.

El líder republicano ha sostenido que el 155 “solo sirvió para perjudicar los intereses de los ciudadanos de Cataluña, para perjudicar la aplicación de políticas sociales y de políticas destinadas a aumentar la competitividad” de la economía.