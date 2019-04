Junqueras se abre a investir a Sánchez para evitar un "gobierno de extrema derecha"

🎥[VÍDEO] @junqueras : "Qualsevol demòcrata europeu té l'obligació d'evitar que hi hagi governs d'extrema dreta. Això no vol dir que regalem els nostres vots a ningú. Serem exigents amb totes les condicions, accions i decisions que es puguin prendre" #VaDeLlibertat #JunquerasACN pic.twitter.com/TNgFn9rjX5

Junqueras se ha mantenido en la línea que ERC ha defendido durante toda la campaña: no quiere poner “líneas rojas” de entrada al PSOE, pero también avisa de que no dará cheques en blanco, y esperará a concretar más su posición tras los comicios y cuando sepa si sus votos son claves para la gobernabilidad.

El líder republicano ha avisado de que esta disposición a negociar no supondrá que ERC “regalará” sus votos al PSOE, y ha asegurado que en ningún caso renunciarán ni a un referéndum ni a la independencia, recordando que su partido lleva más de 80 años defendiendo lo mismo.



Junqueras ha explicado que su partido no puede renunciar al referéndum porque, si no lo ha hecho él estando más de un año en la cárcel, no lo hará a partir de ahora: “Si no nos hemos cansado y acobardado en la cárcel, no nos cansaremos ni nos acobardaremos nunca”.