Junqueras: "Todo el mundo sabe que es imposible un acuerdo con el PSC"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, quien anoche daba por hecho que su partido tendrá la presidencia de la Generalitat “por primera vez en 80 años” después de la etapa republicana, ha asegurado este lunes que “no hay ninguna duda de que todas las fuerzas políticas harán lo que toca”, lo que “en este caso es apoyar a la fuerza independentista mayoritaria”.

Junqueras ha señalado que ERC “quiere sumar con las fuerzas independentistas a favor de la amnistía para hacer una mayoría lo más amplia posible”.

“Siempre tenemos la mano extendida a todo el mundo. Estamos convencidos de que todos los partidos antepondrán los intereses de la ciudadanía a sus intereses particulares”, ha insistido.

“Un acuerdo con el PSC es imposible”

“Estoy seguro que la inmensa mayoría de la sociedad catalana pide entendimientos más allá de los intereses partidista. No trabajaremos para vetarnos los unos a los otros, eso ERC no lo hace y esperemos que no lo haga nadie más”.

En sentido contrario, el líder de ERC ha asegurado que “un acuerdo con el PSC es imposible”: “Celebramos que ayer el PSC no pudiera sumar. Todo el mundo sabe que es imposible un acuerdo con el PSC porque representa una monarquía corrupta y decadente, con un larguísimo historial de corrupción, porque el PSC ha aplaudido la presión de los presos políticos y lo he explicado miles de veces”, ha recordado.