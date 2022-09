Junts decide seguir por ahora en el Govern y preguntará a la militancia

Fumata blanca, pero no mucho. Junts per Catalunya ha decidido seguir de momento en el Govern catalán y preguntará a la militancia qué hacer tras la ruptura causada por el cese del vicepresidente Jordi Puigneró, anunciada la noche anterior por Pere Aragonès . La consulta tendrá lugar la próxima semana, los días 6 y 7 de octubre, lo que deja al ejecutivo, ahora mismo con seis consejeros del partido, en una posición de interinidad para superar las primeras horas del terremoto .

La respuesta de Aragonès

Una negociación al límite

“El presidente me llama [ayer] y me dice que nos vemos. Dejamos los móviles fuera. Tuvimos una charla muy franca”, ha desvelado Turull en RAC 1, evidenciando que en esa primera charla no se le planteó la destitución de Puigneró. “Un rato después, me volvió a gritar y me lo dijo. Yo le dije que era un error, porque el vicepresidente había sido leal con él”, reconocía el secretario general al mismo medio.