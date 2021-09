Junts dice haber sido "vetados" de la mesa de diálogo por querer aportar "luz y taquígrafos"

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha afirmado este sábado que han sido “vetados” de la mesa de diálogo porque su voz es la de “la no renuncia” y porque aportarían “luz y taquígrafos” a la reunión.



En su intervención en el consell nacional del partido, ha señalado que Junts “no puede aceptar que los que vienen a negociar impongan de qué hablar” y quién hablará en nombre del independentismo.



La composición de la parte catalana de la mesa de diálogo abrió una brecha entre los dos partidos que forman el Govern después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no aceptase la propuesta de JxCat al no estar formada únicamente por miembros del Govern, ya que incluía, además de a Sànchez, al vicepresidente del partido Jordi Turull y a la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.