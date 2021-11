Junts no aceptará cambiar los Presupuestos para lograr el apoyo de los comunes

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Aragonès y Sánchez, en una imagen de archivo.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha afirmado este domingo que la formación posconvergente no aceptará modificar las cuentas elaboradas por el conseller de Economía, Jaume Giró, para abrir “la puerta” a que las políticas de los comunes en Barcelona se repliquen en toda Cataluña.



“No aceptaremos que por la puerta de atrás se cambien los presupuestos”, ha dicho Sànchez en una comparecencia ante los periodistas al mismo tiempo que representantes de ERC en el Govern están reunidos con los comunes desde las 16:00 horas para desencallar la tramitación de las cuentas, horas antes de que se voten en el Parlament las enmiendas a la totalidad.



“Junts no modificará, no aceptará ningún giro ni de 180 grados, ni de 45 ni de 20 grados, porque entendemos que son unos buenos presupuestos”, ha afirmado Sànchez, quien ha emplazado a ERC y a la CUP a “reorientar sus discrepancias” para que las cuentas se puedan tramitar gracias a la mayoría independentista de la investidura.