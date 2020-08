Junts per Catalunya no descarta ahora agotar la legislatura

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images El president de la Generalitat, Quim Torra, en un pleno extraordinario en el Parlament sobre la monarquía.

La vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, no ha descartado que el Govern agote la legislatura porque siguen “todos los escenarios abiertos”, y no cree que deba haber elecciones antes de que el Tribunal Supremo (TS) ratifique o no la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 17 de septiembre.

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que en absoluto es impensable agotar el mandato: “La legislatura no acaba hasta dentro de poco más de un año, y todos los escenarios los mantenemos abiertos, siempre; entre otras cosas, porque las situaciones cambian muy rápido”, y más con la pandemia del coronavirus.