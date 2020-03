Andrew Powell via Getty Images

Andrew Powell via Getty Images El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp.

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, se ha vuelto a llevar todos los elogios, aunque esta vez no ha sido por una victoria ni por un buen partido de su equipo. Ha sido una contestación suya a una pregunta sobre el coronavirus la que ha acaparado los titulares.

El periodista le ha preguntado por cómo amenaza al equipo la crisis mundial que se está viviendo a raíz de la propagación de esta enfermedad. Él, como acostumbra, ha sido muy claro.

“Lo que no me gusta es que en un tema tan importante como este, la opinión de un entrenador de fútbol sea relevante. De verdad que no lo entiendo”, ha comenzado a contestar.

Klopp se ha mostrado molesto por la pregunta: “Si yo te preguntara a ti, tú estarías en la misma situación que yo. Así que no es importante lo que la gente famosa pueda decir”.

“Tenemos que hablar sobre las cosas de forma adecuada y no gente sin conocimiento como yo. La gente que sí que lo tiene es la que tiene que hablar de ello. Decídselo a la gente que tiene, haced eso y todo estará bien, pero a los entrenadores no lo entiendo”, ha proseguido.

Klopp ha terminado su respuesta a lo grande: “Política, coronavirus, ¿por qué a mí? ¡Si yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado!”.