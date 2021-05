Justificar lo injustificable y otras formas de violencia

New York Daily News via Getty Images

New York Daily News via Getty Images Harvey Weinstein llega a la Corte Suprema Estatal de Manhattan en febrero en Nueva York (EEUU).

El actor Bill Cosby fue acusado por 48 mujeres de haber cometido diversos casos de abuso sexual. Pero el juicio y los cargos en su contra solo prosperaron, luego que se relevara que, en una ocasión, Cosby admitió bajo negociación confidencial lo que había hecho.

Pablo Neruda escribió en su autobiografía cómo había violado a una mujer. Lo hizo a detalle y después, culminó el repugnante pasaje con una velada admisión de culpa en que se llamaba a su acto “despreciable”, una palabra elegante para describir un gravísimo acto de violencia. Aún hay quien insiste que su obra está “por encima” de su comportamiento y que a pesar de los “errores” — como si maltratar y violar a una mujer fuera una mezquindad prescindible — debe ser “alabado y respetado”.

Hace un año y un poco más, Plácido Domingo admitió su culpa. Lo hizo luego de una demanda entre varias de sus víctimas, pero no sin antes de disfrutar de la defensa a ultranza de sus amigos y fanáticos. Paloma San Basilio llegó a decir que “ponía sus manos en el fuego” por la respetabilidad del cantante. A veces me pregunto si Paloma se mirará las manos de reojo de vez en cuando. Yo lo haría.

Por supuesto, está el caso más famoso de todos: Woody Allen sigue en mitad de una eterna diatriba en el terreno borroso de una culpabilidad difusa. La pregunta que abarca desde la habitual insistencia sobre separar la obra de su autor, hasta el hecho que el testimonio de una víctima siempre está en entredicho mientras que el agresor, siempre tiene la posibilidad de reivindicación.

En este caso, la cosa va más allá. Allen no llegó a juicio por varios complicados tecnicismos legales, pero llegó al altar con la hija mayor de la misma familia en la que crió a Dylan Farrow. Parece un juego de palabras, pero en realidad es una inquietante mirada a las cosas: Allen insiste, no violó a su hija menor pero sí, contrajo matrimonio con Soon Yi Previn, a la que presumiblemente vio crecer bajo las mismas condiciones y desde la misma perspectiva en que miraba a Dylan. Cada vez que digo lo anterior, alguien me dice que no es lo mismo.

— No lo es — me dijo una amiga — Dylan era una niña. La otra muchacha… no lo era, para él no. Además, no es su hija de sangre.

— La vio crecer — le recordé — la cuidó, la alimentó.

— No estuvo tan cerca.

— De Dylan tampoco. Más o menos a la misma distancia.

A nadie le gusta sostener esas discusiones conmigo. Soy feminista y por supuesto, siéndolo, asumen que insisto en la culpabilidad de los agresores por mero impulso reivindicatorio. ¡Me lo han dicho! Mi amiga, la que mencionaba antes, me insistió que para mí “todos los hombres son culpables hasta que se demuestre lo contrario”. Y me lo dijo, en específico, por el caso Allen. Ella, historiadora de cine, le parece por completo desconcertante que yo no pueda entender que Allen va “por encima de ese escándalo”.

— Es una niña violada.

— Que dice fue violada.

— ¿Por qué mentiría una niña sobre algo así?

— Fue la madre que la convenció de eso.

La madre que miente, la hija que se deja convencer. Al parecer el único mentalmente estable y sin duda impoluto es Woody Allen.

Lo mismo ocurre con la miríada de casos que salieron a relucir durante el #MeToo. ¿A cuántas mujeres no se les acusó de malinterpretar, de exagerar, de dramatizar, de simplemente no entender que para los hombres el sexo es distinto?

Distinto, claro. Distinto en el sentido en que las cosas suelen serlo en nuestra sociedad. La mujer siempre es emocional, comete errores de juicios, es de hecho, incapaz de distinguir cuando un hombre abusa de su poder y de su posición para el maltrato.

Como Harvey Weinstein, que por 20 años violó mujeres sin disimulo alguno. “Todos sabían a qué iba a ocurrir si te invitaba a una habitación en un hotel”, dijo una actriz, en defensa del productor.