Justin Trudeau asegura que no dimite por la polémica del disfraz

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF

“En 2001, cuando era un profesor en Vancouver, asistí a una fiesta. El tema fue las 1.001 y una noches. Me disfracé de Aladino y me maquillé. No lo debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento”, declaró Trudeau. A preguntas de los medios de comunicación, Trudeau reconoció que la imagen, que tiene profundas connotaciones, es “racista” aunque no lo consideró “racista en su momento”.

Trudeau también explicó que no era la única ocasión en la que se disfrazó y se “maquilló” como una persona de color. “Cuando estaba en la escuela secundaria me disfracé en una actuación que canté Day-O con maquillaje”, explicó Trudeau.

Preguntado qué dirá al electorado, para las elecciones federales que se plantean en 2019, el primer ministro desde hace cuatro años afirmó que pedirá a los canadienses que le perdonen: “Fue algo estúpido que desearía no haber hecho pero que hice y por lo que me disculpo”.