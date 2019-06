JxCat no apoya la investidura por la "vulneración derechos" de diputados presos

“Los cheques en blanco nosotros ya los hemos concedido, no los vamos a conceder más. Lo hicimos en la moción de censura y un año después estamos en la situación en la que nos encontramos”, ha dicho Laura Borràs tras mantener en el Congreso una reunión con la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Así lo ha apuntado en una rueda de prensa la portavoz de JxCat, Laura Borràs, quien tras lamentar que su partido no pueda votar “en bloque” con sus siete escaños por la suspensión de sus tres compañeros, ha advertido también de que no habrá “más cheques en blanco” a Sánchez por parte de esta formación.

Junts Per Catalunya ha anunciado este jueves que “no se dan las circunstancias para favorecer la investidura” de Pedro Sánchez ante la “vulneración de derechos” de los tres diputados de esta formación que se encuentran en prisión preventiva y que han sido suspendidos.

Según ha explicado, Lastra no le ha pedido en la reunión de hoy explícitamente la abstención pero sí que no bloqueen la investidura porque “no hay otra alternativa” al Gobierno de Pedro Sánchez.

No obstante, en ningún momento se ha hablado “de condiciones concretas”. Ambas portavoces se han emplazado a “seguir hablando”, ha comentado Laura Borràs, aunque sin fijar ninguna cita para la semana que viene.

La portavoz parlamentaria ha insistido en que quien dirige el Gobierno central “no puede hacer oídos sordos” ante el conflicto político en Cataluña y que su grupo se mantiene en la posición que ya tenía, poder dialogar. “Hasta ahora mismo lo que hemos obtenido es una negativa permanente”, ha lamentado.

La principal de las peticiones de JxCat es que se revoque la suspensión de los diputados presos. “Estamos diciendo que queremos votar en grupo y hay tres votos que, si no se modifica la situación, no van a poder ser votos negativos sino abstenciones”, ha afirmado la diputada, que ha insistido en que los tres diputados presos ya han dejado claro que no quieren renunciar a sus actas.

Para facilitar la investidura, Laura Borràs mantiene que no puede haber vulneración de derechos de los diputados presos y también pide reactivar el diálogo sobre el conflicto en Cataluña. “Necesitamos que haya alguien al otro lado para poder dialogar”, ha subrayado.