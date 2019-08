JxCat se abre a replantear su "no" a Sánchez si ofrece "un espacio estable de diálogo bilateral"

El diputado de JxCat suspendido en el Congreso Jordi Sànchez ha asegurado que su grupo se abre a replantearse su “no” a la investidura de Pedro Sánchez, que votó en julio, y evolucionar hasta al menos una abstención si se dan ciertas condiciones.

En un entrevista concedida a Europa Press desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones que, si quiere contar con JxCat, acepte “recuperar un espacio estable de diálogo bilateral con el gobierno de Cataluña para abordar la solución al conflicto político”.

“Bien simple (...) Volver al espíritu del 20 de diciembre de 2018 en el Palau de Pedralbes. Ni más ni menos. Fíjese si es fácil”, ha argumentado, recordando la Declaración de Pedralbes que aquel día firmaron la Generalitat y el Gobierno central, con Quim Torra y Pedro Sánchez al frente.

Jordi Sànchez considera que el independentismo debe apostar siempre por el diálogo: “Nuestra oferta no tiene fecha de caducidad. No hay alternativa al diálogo”, pero sin renunciar a una confrontación ejercida siempre desde la no violencia, apostilla.

“Si hace falta incrementaremos el conflicto para ganar el diálogo que ahora se niega y después ganar la solución al conflicto, la autodeterminación. Ojalá lleguemos al diálogo antes de que el conflicto se cronifique”, reflexiona en esta entrevista, realizada antes de la conferencia de Quim Torra en Prada de Conflent (Francia).

Sobre la voluntad del presidente del Gobierno en funciones de incluir a los partidos independentistas en su próxima ronda de contactos para la investidura, Jordi Sànchez considera que “esto no debería ser nunca noticia”, sino un comportamiento normal en cualquier aspirante a la Presidencia.

JxCat afea a Pedro Sánchez “comportarse como el eterno adolescente que dice querer una cosa y hacer la contraria para obtenerla”, y le reclama que asuma su parte de responsabilidad si quiere desencallar el bloqueo político que existe actualmente en el Congreso.

“Que proponga primero y que escuche después. Y sobre todo que se abra al diálogo y a la negociación. Si lo hace, JxCat estará para resolver el conflicto político que nos tiene atrapados a todos”, resume quien fue candidato de JxCat a las elecciones generales de abril.

La posición de ERC

La sesión de investidura del mes de julio ha abierto una brecha entre JxCat y ERC: los primeros dijeron “no” mientras que los segundos se abstuvieron, y Sànchez asegura que entonces no entendió la posición del partido de Oriol Junqueras.

“Sinceramente, no. Pero esto no es relevante. Son sus votantes quienes tiene que entender y tienen que valorar si el papel de ERC en una investidura fallida era el de aparentar más responsabilidad por la gobernabilidad de España que la que mostraron Sánchez y Casado”, ha expuesto el también expresidente de la ANC.

Preguntado por si se sintió cómodo con que JxCat dijera ‘no’ como también hicieron el PP, Cs y Vox, Sànchez replica que “los únicos que se sintieron cómodos” en la investidura fueron el candidato del PSOE y el del PP porque, a su juicio, tiene el mismo objetivo que es reforzar el ‘bipartidismo’.

JxCat mantiene la incógnita sobre qué votará en una nueva sesión de investidura, pero rechaza nuevas elecciones generales: “Unas nuevas elecciones solo le interesan al PP, que es el único que tiene algo que ganar”.

Jordi Sànchez interpreta que ni tan solo al PSOE le convienen nuevos comicios ya que, pese a que podría ganar algunos escaños, seguirá dependiendo de otras fuerzas para gobernar en un escenario que sería “más o menos” como el de ahora.

Posible auge de la derecha

JxCat advierte a Pedro Sánchez de que una repetición electoral podría desmovilizar al electorado de izquierda, hasta el punto de que se podría habilitar una posible mayoría de PP, Cs y Vox , que actualmente no existe, y que sería “nefasta para las políticas sociales y de igualdad”.

Además, vaticina que esta triple alianza, que ya ha salido adelante en lugares como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, tendría otros efectos inmediatos: “Con el PP, Cs y Vox haciendo piña para gobernar España se incrementará el conflicto político con Cataluña”.