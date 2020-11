Kaleja, candela y alta cocina

No hace muchos años que conozco la cocina de Dani, la verdad, pero fue probar su ensaladilla por primera vez en La Cosmopolita y quedé totalmente prendido de esa maravillosa taberna que regenta. Por eso, cuando escuché por primera vez la noticia de la apertura de Kaleja, un proyecto más ambicioso, me embargó la emoción. Más de un año, pandemia mundial por medio, he esperado para visitar a este genio malagueño.

Se encuentra en un pequeño callejón, entre la catedral y la alcazaba, a escasos cinco minutos andando de su otro restaurante. Un espacio estrecho y con ciertos recovecos que termina en una barra de cocina. Decoración sobria, minimalista, casi nórdica, la que se estila actualmente en los restaurantes. La primera elección que tomar es el menú que queremos degustar. Centan con tres longitudes diferentes, con unos precios de 50, 65 y 75 euros. En esta ocasión nos vamos al medio, llamado ‘Notas’ y compuesto de 12 pases diferentes.

La cocina de Dani es libre, se nota una madurez inusitada en un restaurante de nueva creación, pero está claro que ha contado con tiempo para diseñar cada detalle de la experiencia gastronómica. Platos con una personalidad abrumadora, que en algunos momentos me recuerdan a los de su colega Pedrito Sánchez Jaén, fondos de ensueño y ninguna técnica fuera de lugar.