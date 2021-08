Kaley Cuoco quiere comprar el caballo maltratado en los Juegos Olímpicos

La actriz Kaley Cuoco, mundialmente conocida por haber interpretado a Penny en The Big Bang Theory, se ha sumado a las numerosas críticas que han recibido la deportista alemana de pentatlón moderno, Annika Schleu, y su entrenadora, Kim Raisner, en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.

En una prueba, el caballo de Schleu se negó a dar un salto y Raisner le golpeó con el puño, motivo por el que fue expulsada de los Juegos. El viernes pasado, una asociación animalista alemana anunció que había denunciado a la deportista y acusó a ambas de “crueldad con los animales”, puesto que Schleu también le propinó varios golpes con la fusta.

La protagonista de The Flight Attendant, gran amante de los animales y en especial de los caballos, no se ha contenido tras ver las imágenes, y a través de su cuenta de Instagram las ha calificado de “vergüenza”. “Tú y tu equipo no enorgullecieron a vuestro país, ni a este deporte”, señaló.

“Es una repugnante representación abusiva de nuestro deporte, repugnante a todos los niveles”, escribió además en stories hace unas horas.

Por ese motivo, se ha ofrecido a pagar por el caballo para darle un mejor trato: “Compraré ese caballo y le mostraré la vida que debería tener. Dime su precio”.

Cuoco adora a los caballos y sabe montar, como muestra con frecuencia en Instagram. Su marido, el millonario Karl Cook, es además entrenador ecuestre, por lo que comparten esa pasión.