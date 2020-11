Kaley Cuoco desvela cómo fue grabar escenas de sexo en 'The Big Bang Theory'

CBS Kaley Cuoco (Penny) y Johnny Galecki (Leonard) en 'The Big Bang Theory'.

A pesar de que The Big Bang Theory acabó hace más de un año tras 12 temporadas, el impacto en los actores de su reparto sigue presente. De hecho, no hay entrevista que hagan sobre sus nuevos proyectos donde no hablen de anécdotas de sus años en la serie.

Kaley Cuoco ha relatado en una entrevista en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard cómo fue grabar ciertas escenas de sexo junto a Johnny Galecki después de romper su relación de dos años.

Galecki y Cuoco estuvieron juntos entre 2007 y 2009, es decir, entre las temporadas uno y tres de la producción de la CBS. Sin embargo, después de su ruptura las escenas de sexo entre Penny y Leonard parecían cada vez más frecuentes, por lo que sospechó que Chuck Lorre, creador de la serie, lo estaba haciendo a propósito.

“Cuando rompimos, obviamente, el tema estaba un poco sensible por un tiempo, y recuerdo esas semanas en las que Chuck había escrito estos episodios en los que, de repente, nuestros personajes estaban acostándose cada dos segundos”, ha señalado la actriz.

“Johnny y yo hablamos de eso y creo que Chuck lo hizo a propósito, solo para fastidiarnos. De hecho, una vez que estaba con él le pregunté por qué esas escenas salieron de la nada. El que, de repente, estos personajes estuvieran tan juntos”, ha recordado.

La actriz ha recalcado que mantiene muy buena relación con Galecki en la actualidad. “Salimos muy al principio durante casi dos años. Cuando hicimos el piloto, yo estaba enamorada de Galecki, pero él tenía una novia”, ha señalado. “Nos juntamos y nos enamoramos locamente el uno del otro durante dos años, pero luego rompimos... Afortunadamente, Johnny y yo salimos de la situación de manera brillante y hoy estamos más unidos que nunca”, ha enfatizado.

Tras su romance con su compañero de reparto, Cuoco estuvo con el tenista Ryan Sweeting durante tres años, de 2013 a 2016. Al poco tiempo de su ruptura volvió a encontrar el amor en su actual pareja, Karl Cook con quien se casó en junio de 2018.