Kaley Cuoco y sus efímeros matrimonios

Las desavenencias amorosas que sufría Penny en The Big Bang Theory parece que no son solo cosa de la ficción. La actriz Kaley Cuoco tampoco pasa un buen momento en su vida personal.

“A pesar de un profundo amor y de respeto mutuos, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas”, explican. “Ambos hemos compartido gran parte de nuestro viaje públicamente, así que, aunque preferiríamos mantener en privado este aspecto de nuestra vida personal, queríamos estar juntos en nuestra verdad. No hay ira ni animosidad, todo lo contrario”, apunta la nota.

Ese mismo año el matrimonio protagonizó numerosos titulares por su labor de rescate animal y el refugio que habían construido en su casa. En su particular refugio de California Cuoco tiene a Norman, un pitbull que Cuoco adoptó con una patita rota, Shirley otra pitbull, Ruby una terrier, además de caballos, conejos y gallinas.

En octubre de 2019, de hecho, ambos fueron objeto de noticia al hacer público que no vivían juntos y que solo lo harían cuando tuviesen construida su nueva mansión.

Sin embargo, esa convivencia ha durado poco, aunque no tan poco como su fugaz matrimonio con el extenista Ryan Sweeting, del que se divorció en 2015 y que duró solo 21 meses. Con respecto a la duración de su matrimonio, Cuoco bromeó en una entrevista con Variety que ambos se casaron “en unos seis segundos”.

Al igual que en este último divorcio, Cuoco no hizo públicos los motivos de la ruptura y apeló a “diferencias irreconciliables” entre ella y Sweeting. Entonces, surgieron los rumores de que la adicción a los calmantes del tenista podría haber suscitado la ruptura o que podría haber jugado un papel fundamental su compañero en la serie Johnny Galecki (Leonard) con el que mantuvo una relación anterior.

Su primer divorcio no fue fácil y Cuoco no ha dudado en hablar en más de una ocasión. ”¡Oh, Dios mío, no recuerdo mi vida antes de este espectáculo! Y pasé por un divorcio durante el rodaje”, relató en la mencionada entrevista de Variety.