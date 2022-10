Karina confirma que se presentó al Benidorm Fest y manda un recadito al festival

Aldara Zarraoa via Getty Images Karina en el Horteralia Festival de 2022.

El Benidorm Fest ya conoce a sus 18 candidatos y, aunque el listado es muy variado, hay quien ha echado de menos un perfil más veterano entre los seleccionados. O incluso alguien que ya hubiera participado en el festival hace años, como sucedió en 2022 con Azúcar Moreno. Todo ello hizo que Karina entrase en las quinielas para la preselección española de 2023, algo que ella misma ha confirmado este miércoles.

La cantante ha compartido un vídeo en Instagram donde ha asegurado que había presentado su candidatura al Benidorm Fest y que es algo que no sabían “ni sus hijas”. Además ha dado detalles sobre la canción que iba a tener un marcado mensaje feminista, acabando así con los rumores que incluso la hacían presentándose con la canción contra Putin Don’t press the button.

“Una canción que habla de la mujer, de nuestros sueños, de nuestras alegrías, de que aunque hayamos cumplido años, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Qué pasa que porque ya tengamos unos años ya no podemos hacer nada? No, no, están muy equivocados”, ha reivindicado.

La autora de Las flechas del amor y representante de España en Eurovisión en 1971 —edición en la que logró un segundo puesto con En un mundo nuevo— ha señalado que se ha presentado al certamen porque ha estado animando a la gente de su generación y la gente joven “desde la pandemia”. “Y ya somos más de 70.000 seguidores, no se puede estar más contenta, madre mía”, ha recalcado.

Eso sí, la artista no ha dudado en mandar una pulla a la organización del festival. “Tengo una duda con que si habrán escuchado la canción o no, porque no me han mandado ni un mail ni un WhatsApp ni una llamada, nada. No me han dicho si la canción gusta o no gusta. Nada. ¡Qué sosos!”, se ha quejado. Sin embargo, ha querido acabar su mensaje con optimismo.

“No pasa nada, estoy segura de que si escucha la canción Omar Montes puede hacer un arreglo de los que él sabe hacer, la canción puede ser un hit mundial. ¡Madre mía, si yo os contara!”, ha asegurado antes de decir que “tiempo al tiempo” y que compartirá la canción con sus seguidores en cuanto pueda.

Esta no es la primera vez que Karina se queda a las puertas de la preselección de España a Eurovisión, aunque no por motivos del jurado. Ya el año pasado, la cantante aseguró que estuvo a punto de presentarse a la primera edición del Benidorm Fest. “Pero bueno, cosas de la vida, no pudo ser”, señaló el pasado mes de febrero, cuando compartió su alegría de ver a Massimo Ranieri en el Festival de Sanremo.