Karina revoluciona las redes sociales tras publicar un vídeo dedicado a Putin

La mítica artista ha invitado al mandatario ruso a que no cumpla con sus amenazas y use las armas nucleares, tal y como propuso durante el anuncio de la “movilización parcial” del pasado miércoles.

Karina ha querido mandarle un mensaje al presidente ruso para que evite activar cualquier ataque nuclear. “Queridos amigos de Instagram. Hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin, don´t press the button (no presiones el botón) boom. No, no, no. Ya han muerto muchas personas, mucha gente, mucho people (gente)”, ha iniciado.

″No, por favor, no. Quietito, quietito. Take it easy... take it easy (tómatelo con calma). Hablar mejor que button (botón). Dialogar, diálogo. Talk, talk, talk you (habla)”, ha finalizado.