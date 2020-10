Karlos Arguiñano lo tiene claro: la severa respuesta a la petición de Martínez-Almeida

Karlos Arguiñano ha estado este miércoles en Espejo Público, programa que le telonea todas las mañanas en Antena 3, para hablar de la actualidad política y del coronavirus en España.

El exitoso cocinero ha entrado en el espacio televisivo matinal de Susana Griso justo después de una entrevista al alcalde de Madrid y portavoz del PP José Luis Martínez Almeida.

Griso le ha preguntado a Arguiñano por la medida que ha aplicado la Generalitat de Cataluña para tratar de poner freno a los contagios en la región. El comité del Plan de Emergencias de Protección Civil (Procicat) de Cataluña ha aprobado este miércoles cerrar todos los bares y restaurantes de la comunidad durante 15 días, que solo podrán servir comida para llevar o a domicilio.

“La hostelería está muy preocupada, pero se ve que la situación tampoco está controlada, así que algunas medidas tendrán que tomar”, ha comentado el cocinero.

Arguiñano ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo a los políticos españoles, tan críticos unos con otros en una pandemia que se ha cobrado ya la vida de 33.204 ciudadanos.

“Estoy escuchando a los políticos, tienen un pico de oro. Cuando se cerraba decían que había que abrir, y cuando se ha abierto han aumentado los contagios. Cuando las universidades han arrancado han aumentado los contagios. Habrá que tomar medidas. Yo ya sé que es duro. Habrá que hacer caso a los expertos. Una cosa que iba para tres meses llevamos ocho y no vemos el final”, ha lamentado el presentador de Cocina Abierta.

Griso ha preguntado en concreto por la medida que José Luis Martínez-Almeida ha pedido para la hostelería madrileña: ampliar el horario de los bares y restaurantes hasta las doce de la noche. Ahora estos recintos tienen que cerrar a las once.

Sobre esto, Arguiñano ha respondido con claridad: “Una cosa es estar en el Gobierno y otra en la oposición y eso los españoles de a pie ya lo sabemos. No hay más que verles cómo están funcionando los políticos. No hay forma de que vayan unidos ni a salvar la vida de un niño que se ha caído a un pozo. No están nunca de acuerdo en nada, nos tienen un poco cansaditos ya”.

“Un poquito. Bastante”, ha replicado Susanna Griso.